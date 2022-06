Valentino Rossi: «Se Marquez non si fosse comportato male, nel 2015 mi sarei giocato il titolo» (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Equipe intervista Valentino Rossi sulla sua nuova vita senza le moto. La mia vita è molto più piacevole di quella che immaginavo in quel momento. Onestamente, temevo davvero la mia pensione. Ero triste quando ho preso la decisione dei lasciare (in agosto 2021), e preoccupato durante le gare che seguirono. Ero preoccupato per il mio ultimo Gran Premio… Non immaginavo che sarebbe stata una festa del genere. L’ultimo fine settimana a Valencia è stato eccezionale, pieno di emozioni… Ma in modo positivo, contrariamente a quanto temevo. Ho avuto l’impressione, dicendo stop, di uscire dal mio corpo. A Valencia, improvvisamente ho capito cosa rappresentavo in questo paddock, ma anche per tutti i fan che hanno seguito la mia carriera. Temevo che mi sarebbe mancata la MotoGP. Ma non è stato così. Certo, se fossi ancora in grado di lottare per la vittoria, mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Equipe intervistasulla sua nuova vita senza le moto. La mia vita è molto più piacevole di quella che immaginavo in quel momento. Onestamente, temevo davvero la mia pensione. Ero triste quando ho preso la decisione dei lasciare (in agosto 2021), e preoccupato durante le gare che seguirono. Ero preoccupato per il mio ultimo Gran Premio… Non immaginavo che sarebbe stata una festa del genere. L’ultimo fine settimana a Valencia è stato eccezionale, pieno di emozioni… Ma in modo positivo, contrariamente a quanto temevo. Ho avuto l’impressione, dicendo stop, di uscire dal mio corpo. A Valencia, improvvisamente ho capito cosa rappresentavo in questo paddock, ma anche per tutti i fan che hanno seguito la mia carriera. Temevo che mi sarebbe mancata la MotoGP. Ma non è stato così. Certo, se fossi ancora in grado di lottare per la vittoria, mi ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : Agostini: 'Vorrei fermarmi a 80 anni e aspettare Valentino Rossi compia 80 anni per sfidarlo in una gara' ? ??? 'Ago… - sportal_it : Valentino Rossi spiazza su Jorge Lorenzo - napolista : Valentino Rossi: «Se Marquez non si fosse comportato male, nel 2015 mi sarei giocato il titolo» Intervista a L’Equ… - corsedimoto : VALENTINO ROSSI ritorno al passato: al francese L'Equipe ha parlato anche dei trascorsi con Marc Marquez...… - sportal_it : Valentino Rossi, nuova bordata a Marc Marquez -