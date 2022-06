Valentina Ferragni mostra a tutti il suo ‘trikini’: quest’estate andrà a ruba (Di venerdì 17 giugno 2022) Per un weekend a Sorrento con le amiche, Valentina Ferragni ha sfoggiato un trikini davvero particolare: ve ne innamorerete! L’estate 2022 sembra davvero carica di proposte fashion, a cominciare dai costumi da bagno: dopo Giorgia Palmas, Diletta Leotta, Kylie Jenner, a mostrare un modello super trendy è Valentina Ferragni. Avete visto il suo trikini? Glitterati, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 17 giugno 2022) Per un weekend a Sorrento con le amiche,ha sfoggiato un trikini davvero particolare: ve ne innamorerete! L’estate 2022 sembra davvero carica di proposte fashion, a cominciare dai costumi da bagno: dopo Giorgia Palmas, Diletta Leotta, Kylie Jenner, are un modello super trendy è. Avete visto il suo trikini? Glitterati, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

zazoomblog : Valentina Ferragni lotta continua: l’aggressione dopo l’evento in diretta - #Valentina #Ferragni #lotta #continua:… - infoitestero : Valentina Ferragni: la pole dance in slow motion è strepitosa - prestamiunsogno : Oggi ho incontrato Valentina Ferragni per strada ma non ho avuto il coraggio di fermarla ?? - zazoomblog : Valentina Ferragni a testa in giù incanta: in intimo mostra forme magnifiche - #Valentina #Ferragni #testa… - cestlavie486 : RT @vogue_italia: Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice, ci svela come trasformare un make-up glow per il giorno in un trucco d'ef… -