Valentina a 11 anni muore in piscina a Bra mentre è con la famiglia (Di venerdì 17 giugno 2022) Un altro fatto di cronaca nera che non avremmo mai voluto raccontare. Poche ore fa il dramma. Una bambina di 11 anni è morta nella piscina comunale di Bra ( in provincia di Cuneo) di via Sartori. ll fatto è successo nel pomeriggio, poco dopo le 18 quando la piscina era ancora piena di gente che tentava di combattere il caldo con un tuffo nella vasca all’aperto. A raccontare maggiori dettaglio sui fatti, Repubblica che rivela anche il nome della piccola. Si chiamava Valentina, era di Bra, e stava trascorrendo un pomeriggio in piscina insieme alla sua famiglia per combattere il caldo torrido di questi giorni. Purtroppo però, il pomeriggio di divertimento, si è trasformato in una tragedia. Quando è morta, secondo quelle che sono le ultime notizie, la piccola in acqua con i familiari. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Un altro fatto di cronaca nera che non avremmo mai voluto raccontare. Poche ore fa il dramma. Una bambina di 11è morta nellacomunale di Bra ( in provincia di Cuneo) di via Sartori. ll fatto è successo nel pomeriggio, poco dopo le 18 quando laera ancora piena di gente che tentava di combattere il caldo con un tuffo nella vasca all’aperto. A raccontare maggiori dettaglio sui fatti, Repubblica che rivela anche il nome della piccola. Si chiamava, era di Bra, e stava trascorrendo un pomeriggio ininsieme alla suaper combattere il caldo torrido di questi giorni. Purtroppo però, il pomeriggio di divertimento, si è trasformato in una tragedia. Quando è morta, secondo quelle che sono le ultime notizie, la piccola in acqua con i familiari. ...

