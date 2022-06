Vaiolo delle scimmie, Rezza “71 casi confermati finora in Italia” (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità, lo Spallanzani e le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono al lavoro per monitorare la diffusione del virus Monkeypox, il Vaiolo delle scimmie. Sul sito del ministero della Salute troverete tutti gli aggiornamenti e le informazioni”. Lo ha detto, in un video messaggio, Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione del ministero della Salute. “Al momento i casi confermati nel nostro paese sono 71, non sono molti, ma è importante che non incrementi la sua diffusione – ha aggiunto -. Per questo è necessario seguire alcune semplici raccomandazioni: il Vaiolo delle scimmie è una malattia provocata da un virus, i cui sintomi principali sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità, lo Spallanzani e le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono al lavoro per monitorare la diffusione del virus Monkeypox, il. Sul sito del ministero della Salute troverete tutti gli aggiornamenti e le informazioni”. Lo ha detto, in un video messaggio, Giovanni, direttore generale prevenzione del ministero della Salute. “Al momento inel nostro paese sono 71, non sono molti, ma è importante che non incrementi la sua diffusione – ha aggiunto -. Per questo è necessario seguire alcune semplici raccomandazioni: ilè una malattia provocata da un virus, i cui sintomi principali sono ...

