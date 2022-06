Vaffa degli elettori del Pd al Movimento 5 Stelle Solo il 13 | 8% vuole un' alleanza con Conte alle Politiche

Pubblicità

Rob_Pfg : @claudiovelardi @sciltian @GiuseppeConteIT Ce l'ha fatta con i voti del vaffa e con le minacce di impeachment a Mat… - Biofafafa : @Mov5Stelle @AzzolinaLucia La vostra nascita è stata un enorme vaffa alla serietà e alla competenza, parlate di tut… - Achinucco : @asormax Guarda che sei del tutto fuori strada. Di Maio come Grillo non vuole abolire i due mandati e quindi il vaf… - BerlusKKiller : IO HO SIMPATIZZATO X IL M5S E PENSO CHE SENZA IL #M5S, L'#ITALIA DEGLI ULTIMI 10 ANNI SAREBBE FINITA MALE! X IL BEN… - francopavoni1 : @AniMatMigrante Trovo questa idea di prendersi salve di vaffa perchè il proprio tweet esprime concetti troppo compl… -

la Repubblica

Tutti esponenti che, grazie al crollo della creatura nata sull'onda delle "piazze del" ed al taglioscranni imposto dalla riforma targata proprio M5S, sono in predicato di salutare la ...... ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, vicepremier, ministroEsteri. Suona come una ... Dopo l'altro boom del 2018, il demiurgo del, il profeta dell'antipolitica, ha dato il via ... Dramma, farsa o commedia tragica: il tramonto dei cinquestelle passati dal "vaffa" alla pochette a tre punte Alessandro Di Battista ha svolto, prima di optare per uno stop, un solo mandato ed essendo anti-sistemico in geopolitica - proprio come piace alla versione attuale di Giuseppe Conte - potrebbe rientra ...Si fa sentire Casaleggio e chiede un passo indietro di Giuseppi. L’assist del garante al premier sul doppio mandato: "Va tenuto".