Vaffa degli elettori del Pd ai 5S Solo il 13 | 8% per l' intesa con Conte

Pubblicità

omarsivori : Vaffa degli elettori del Pd al Movimento 5 StelleSolo il 13,8% vuole un'alleanza con Conte alle Politiche - GraziaMontefal2 : RT @AnnaB1947: DIMAIO è cambiato molto da Ministro degli Esteri da quando c'è Draghi Presidente del Consiglio forze ha capito che se vuoi… - AnnaB1947 : DIMAIO è cambiato molto da Ministro degli Esteri da quando c'è Draghi Presidente del Consiglio forze ha capito ch… - Rob_Pfg : @claudiovelardi @sciltian @GiuseppeConteIT Ce l'ha fatta con i voti del vaffa e con le minacce di impeachment a Mat… - Biofafafa : @Mov5Stelle @AzzolinaLucia La vostra nascita è stata un enorme vaffa alla serietà e alla competenza, parlate di tut… -

la Repubblica

... e si è radicato come la sua matrice politica e la sua ragione sociale, con un campionarioorrori che spazia dai comizi di Grillo alle liste di proscrizione, daiday ai linciaggi ...... far cadere il Governo Draghi (prono alla UE e succubeUsa) e andare quindi alle elezioni ... Intanto Draghi finisce con il bel '' in stile Beppe Grillo dei tempi d'oro. Conte non vuole ... Dramma, farsa o commedia tragica: il tramonto dei cinquestelle passati dal "vaffa" alla pochette a tre punte Alessandro Di Battista ha svolto, prima di optare per uno stop, un solo mandato ed essendo anti-sistemico in geopolitica - proprio come piace alla versione attuale di Giuseppe Conte - potrebbe rientra ...Di Maio preoccupato per il M5s: "Temo diventi una forza d'odio". Ma, dalle gogne social alla giustizia usata come clava, il partito del vaffa da sempre fomenta la base contro gli avversari politici ...