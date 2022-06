Vaccini | Mastroianni Simit | ' Con Herpes Zoster rischio gravi complicanze | prevenzione chiave'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Una malattia insidiosa che proprio di recente è tornata alla ribalta delle cronache per i personaggi famosi che ne stanno soffrendo, come il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, o il cantante Justin Bieber. Si tratta dell', il cosiddetto 'Fuoco di Sant'Antonio', una patologia in grado di provocare un'eruzione cutanea capace di colpire le strutture nervose poste lungo il nervo facciale e la paralisi del volto, come spiega Claudio, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), a margine del Congresso Icar- Italian Conference on Aids and Antiviral Research che si è svolto a Bergamo. "è una malattia infettiva causata dal virus della varicella, in ...