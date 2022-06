Vacanze 2022 | quali paesi richiedono la vaccinazione completa

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Per leci sono ancora deiche hanno alcune restrizioni di viaggio in atto nel tentativo di controllare la diffusione del Covid-19. Vaccinazioni, tamponi, quarantena: tutto quello che devi sapere prima di partire. L’estate è alle porte ed è tempo di pensare alleestive. Ma prima di organizzare il proprio viaggio con amici e famiglia è bene informarsi ad alcune limitazioni che sono rimasti all’interno di alcuniper arginare il problema Covid. Il contagio non è azzerato, per questo motivo le restrizioni si sono ridotte, ma non eliminate. Andiamo a vederechiedono la. fonte foto: AdobeStockNegli ultimi due anni, le regole sui viaggi si sono capovolte. ...