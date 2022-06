United Rugby Championship: Zebre Parma, in mediana arriva Gonzalo Garcia (Di venerdì 17 giugno 2022) Si muove il mercato delle Zebre Parma in vista della stagione che verrà, un anno decisivo per la franchigia federale che deve finalmente dare quelle risposte mancate negli ultimi anni. La società guidata da Michele Dalai, infatti, dopo un anno di rodaggio deve dimostrare di essere una cosa diversa rispetto alle fallimentari esperienze delle gestioni precedenti e, per farlo, le Zebre Parma si stanno muovendo sul mercato. E in mediana è stato annunciato il numero 9 argentino Gonzalo Garcia. Dopo una stagione in Italia con il ValoRugby Emilia, infatti, il ventitreenne mediano di mischia ha firmato un contratto annuale con le Zebre Parma, con possibilità di rinnovo. Nato il 5 marzo 1999 a San Miguel de Tucumán, si avvicina ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Si muove il mercato dellein vista della stagione che verrà, un anno decisivo per la franchigia federale che deve finalmente dare quelle risposte mancate negli ultimi anni. La società guidata da Michele Dalai, infatti, dopo un anno di rodaggio deve dimostrare di essere una cosa diversa rispetto alle fallimentari esperienze delle gestioni precedenti e, per farlo, lesi stanno muovendo sul mercato. E inè stato annunciato il numero 9 argentino. Dopo una stagione in Italia con il ValoEmilia, infatti, il ventitreenne mediano di mischia ha firmato un contratto annuale con le, con possibilità di rinnovo. Nato il 5 marzo 1999 a San Miguel de Tucumán, si avvicina ...

Pubblicità

zazoomblog : United Rugby Championship: Stormers e Bulls derby sudafricano per il titolo - #United #Rugby #Championship: - ZebreRugby : RT @Rugbymeet: Zebre Rugby: le avversarie delle amichevoli estive #preseason #URC @ZebreRugby - delinquenzanews : Due amichevoli estive per le Zebre: a settembre contro gli Ealing Trailfinders e il Cardiff Rugby prima del calcio… - portaldorugby : Semifinal do United Rugby Championship: ????Stormers 17 x 15 Ulster?? A final será sul-africana, ????Stormers x Bulls???? - Rugbymeet : UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP: META DECISIVA ALL'85' PER GLI STORMERS. I sudafricani aprono le marcature con Koetze e E… -

L'argentino Gonzalo Garcia è un nuovo acquisto delle Zebre Il mediano di mischia dei Pumas Gonzalo Garcia è pronto a scrivere un'altra pagina della sua carriera internazionale e a debuttare nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup con le Zebre. Dopo un'ottima prima stagione nel massimo campionato italiano Peroni TOP10, il 23enne ha firmato il suo passaggio dal Valorugby Emilia []. United Rugby Championship: Stormers e Bulls, derby sudafricano per il titolo Si disputa sabato, con fischio d'inizio alle 19.30, la finalissima dell'United Rugby Championship e, per la prima volta nella storia, non ci saranno formazioni celtiche in campo. A sfidarsi, infatti, saranno i sudafricani Stormers e Bulls che, dunque, porteranno il titolo ... OA Sport L’argentino Gonzalo Garcia è un nuovo acquisto delle Zebre Il mediano di mischia dei Pumas Gonzalo Garcia è pronto a scrivere un’altra pagina della sua carriera internazionale e a debuttare nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Chall ... United Rugby Championship: Stormers e Bulls, derby sudafricano per il titolo Si disputa sabato, con fischio d’inizio alle 19.30, la finalissima dell’United Rugby Championship e, per la prima volta nella storia, non ci saranno formazioni celtiche in campo. A sfidarsi, infatti, ... Il mediano di mischia dei Pumas Gonzalo Garcia è pronto a scrivere un'altra pagina della sua carriera internazionale e a debuttare nei due tornei internazionaliChampionship ed EPCR Challenge Cup con le Zebre. Dopo un'ottima prima stagione nel massimo campionato italiano Peroni TOP10, il 23enne ha firmato il suo passaggio dal Valorugby Emilia [].Si disputa sabato, con fischio d'inizio alle 19.30, la finalissima dell'Championship e, per la prima volta nella storia, non ci saranno formazioni celtiche in campo. A sfidarsi, infatti, saranno i sudafricani Stormers e Bulls che, dunque, porteranno il titolo ... United Rugby Championship: Zebre Parma, in mediana arriva Gonzalo Garcia Il mediano di mischia dei Pumas Gonzalo Garcia è pronto a scrivere un’altra pagina della sua carriera internazionale e a debuttare nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Chall ...Si disputa sabato, con fischio d’inizio alle 19.30, la finalissima dell’United Rugby Championship e, per la prima volta nella storia, non ci saranno formazioni celtiche in campo. A sfidarsi, infatti, ...