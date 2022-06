Ungheria, Rossi: «Dall’Italia tanti complimenti ma zero chiamate…» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il c.t. dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato dei successi della sua Nazionale ma ha lanciato anche una provocazione Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato dei successi della sua Nazionale ma ha lanciato anche una provocazione all’Italia. Ungheria DI PUSKAS – «Sì, ovviamente è un’altra cosa rispetto a quella squadra leggendaria, ma questa vittoria rimarrà nella storia, anche perché nelle ultime tre sfide con loro abbiamo anche pareggiato a Wembley». CLIMA UNGHERESE – «C’è stata grandissima euforia, superiore forse a quella dell’Europeo dove siamo arrivati a 5 minuti dalla qualificazione nel girone di Germania, Portogallo e Francia. L’Ungheria vive di calcio, ma in larga parte nessuno ha vissuto i fasti che furono. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Il c.t. dell’Marcoha parlato dei successi della sua Nazionale ma ha lanciato anche una provocazione Marco, commissario tecnico dell’, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato dei successi della sua Nazionale ma ha lanciato anche una provocazione all’Italia.DI PUSKAS – «Sì, ovviamente è un’altra cosa rispetto a quella squadra leggendaria, ma questa vittoria rimarrà nella storia, anche perché nelle ultime tre sfide con loro abbiamo anche pareggiato a Wembley». CLIMA UNGHERESE – «C’è stata grandissima euforia, superiore forse a quella dell’Europeo dove siamo arrivati a 5 minuti dalla qualificazione nel girone di Germania, Portogallo e Francia. L’vive di calcio, ma in larga parte nessuno ha vissuto i fasti che furono. ...

