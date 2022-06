Una vita anticipazioni: Genoveva trova le lettere, ad Acacias 38 arriva Dori (Di venerdì 17 giugno 2022) Genoveva ha ormai scoperto da tempo che Aurelio le sta nascondendo qualcosa ma non le è ancora ben chiaro cosa…Sa che David e Valeria in qualche modo hanno un segreto da proteggere e vuole scoprirlo a tutti i costi, anche con la vita della seduzione ma questa volta, l’uomo che ha puntato, non casca ai suoi piedi…Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 episodio raddoppiato. Sabato infatti vedremo la seconda parte dell’episodio 1415 di Acacias 38, l’episodio 1416 in modo integrale e la prima parte dell’episodio 1417. Non ci resta quindi che scoprire che cosa accadrà in questa puntata lunghissima! Un agente immobiliare vuole fare a Fabiana una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022)ha ormai scoperto da tempo che Aurelio le sta nascondendo qualcosa ma non le è ancora ben chiaro cosa…Sa che David e Valeria in qualche modo hanno un segreto da proteggere e vuole scoprirlo a tutti i costi, anche con ladella seduzione ma questa volta, l’uomo che ha puntato, non casca ai suoi piedi…Cosa succederà nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 episodio raddoppiato. Sabato infatti vedremo la seconda parte dell’episodio 1415 di38, l’episodio 1416 in modo integrale e la prima parte dell’episodio 1417. Non ci resta quindi che scoprire che cosa accadrà in questa puntata lunghissima! Un agente immobiliare vuole fare a Fabiana una ...

