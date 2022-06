Una nuova vita per Galleria Navarra: ristorante, pizzeria, arte e cocktail bar (Di venerdì 17 giugno 2022) La storica Galleria Navarra in piazza dei Martiri rinasce a nuova vita. Dopo cinque anni di lavori, il sito che fu Giardino di Delizie del monumentale Palazzo Nunziante, disegnato da Enrico Alvino nel 1855, poi dal 1900 Galleria antiquaria privata, rinasce con un concept completamente nuovo.L’intervento di recupero filologico e restauro conservativo, iniziato nel 2016 e condotto sotto la vigile sorveglianza della Soprintendenza, restituisce alla città un luogo di particolare pregio artistico e storico, dagli anni Cinquanta mortificato da una serie di abusi edilizi e un contenzioso durato quasi vent’anni. Demolite le superfetazioni e gli abusi perpetuatisi negli anni, il Giardino, con gli annessi edifici storici – il cosiddetto capanno del giardiniere e il tempietto/cappella in stile neoclassico -, è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) La storicain piazza dei Martiri rinasce a. Dopo cinque anni di lavori, il sito che fu Giardino di Delizie del monumentale Palazzo Nunziante, disegnato da Enrico Alvino nel 1855, poi dal 1900antiquaria privata, rinasce con un concept completamente nuovo.L’intervento di recupero filologico e restauro conservativo, iniziato nel 2016 e condotto sotto la vigile sorveglianza della Soprintendenza, restituisce alla città un luogo di particolare pregio artistico e storico, dagli anni Cinquanta mortificato da una serie di abusi edilizi e un contenzioso durato quasi vent’anni. Demolite le superfetazioni e gli abusi perpetuatisi negli anni, il Giardino, con gli annessi edifici storici – il cosiddetto capanno del giardiniere e il tempietto/cappella in stile neoclassico -, è ...

