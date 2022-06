Una lotta per il potere nel Movimento senza padre (Di venerdì 17 giugno 2022) È come se il Movimento 5 stelle fosse destinato ad avere due anime. Come se il fatto di essere stato generato da due opposti, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, avesse segnato per sempre il destino di una forza politica nata per distruggere il ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 17 giugno 2022) È come se il5 stelle fosse destinato ad avere due anime. Come se il fatto di essere stato generato da due opposti, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, avesse segnato per sempre il destino di una forza politica nata per distruggere il ... sul sito.

Pubblicità

M5S_Europa : La sentenza del Tribunale di Napoli mette la parola fine a una stagione di polemiche interne al #M5S. I cittadini c… - Radicali : Dopo 12 anni di sofferenze a causa della #tetraplegia e dopo tante battaglie, finalmente Federico Carboni ha potuto… - Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - MgraziaT : RT @RenatoMaiaron: La vergogna umana Salvini invoca la pace fiscale per recuperare risorse finanziarie, insomma non lotta all’evasione fisc… - Pinupload23 : È incredibile come la vita ti porti sempre in direzioni diverse da quelle che sono le speranze e gli equilibri. Dal… -