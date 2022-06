“Una grave lesione, ero totalmente paralizzato”. L’attore italiano aggredito in centro (Di venerdì 17 giugno 2022) “Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica a denunciare, a condividerlo, perché non siete soli”. L’attore Luca Bastianello è stato aggredito vicino alla stazione Termini di Roma e sui social ha raccontato quei terribili momenti. L’attore Luca Bastianello, noto per vestire i panni di Dante Romagnoli ne Il Paradiso delle signore, la fiction di successo in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno, ha pubblicato un lungo sfogo lanciando anche un appello rivolto alle vittime di violenza a non restare in silenzio e a denunciare. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 11 giugno, ma solo oggi L’attore ha deciso di rompere il silenzio. “Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica e psicologica, che li ha fortemente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) “Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica a denunciare, a condividerlo, perché non siete soli”.Luca Bastianello è statovicino alla stazione Termini di Roma e sui social ha raccontato quei terribili momenti.Luca Bastianello, noto per vestire i panni di Dante Romagnoli ne Il Paradiso delle signore, la fiction di successo in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno, ha pubblicato un lungo sfogo lanciando anche un appello rivolto alle vittime di violenza a non restare in silenzio e a denunciare. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 11 giugno, ma solo oggiha deciso di rompere il silenzio. “Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica e psicologica, che li ha fortemente ...

