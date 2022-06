Un top club di Serie A sullo svincolato Karius: le ultime (Di venerdì 17 giugno 2022) Continua il totonomi per il futuro portiere della Lazio: Carnesecchi piace, si valuta l’opzione Karius dagli svincolati. Lazio alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: Strakosha probabilmente volerà in Inghilterra mentre Reina potrebbe fare ancora un ultimo anno. Si sondano diversi nomi come quello di Marco Carnesecchi: portiere della Nazionale Under-21, di proprietà dell’Atalanta e protagonista nella cavalcata della Cremonese verso la Serie A. Karius Lazio Liverpool Il 21enne, però, stato sottoposto a un intervento alla spalla e i suoi tempi di recupero sono stimati dai 3 ai 4 mesi. Bisogna quindi capire se la squadra di Lotito se la sentirà di affondare il colpo o preferirà valutare altri nomi. Proprio su quest’ultimo punto, secondo TuttoMercatoWeb, si starebbe sondando il nome di Loris ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Continua il totonomi per il futuro portiere della Lazio: Carnesecchi piace, si valuta l’opzionedagli svincolati. Lazio alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: Strakosha probabilmente volerà in Inghilterra mentre Reina potrebbe fare ancora un ultimo anno. Si sondano diversi nomi come quello di Marco Carnesecchi: portiere della Nazionale Under-21, di proprietà dell’Atalanta e protagonista nella cavalcata della Cremonese verso laA.Lazio Liverpool Il 21enne, però, stato sottoposto a un intervento alla spalla e i suoi tempi di recupero sono stimati dai 3 ai 4 mesi. Bisogna quindi capire se la squadra di Lotito se la sentirà di affondare il colpo o preferirà valutare altri nomi. Proprio su quest’ultimo punto, secondo TuttoMercatoWeb, si starebbe sondando il nome di Loris ...

Pubblicità

SimoneTogna : Da TuttoSport, esclusiva Pratali, l’ex Empoli presenta #Asllani: 'Sempre stato interista. Vale un top club: a 6 ann… - cmdotcom : #Milan, #Gazidis: '#RedBird non farà rivoluzioni. Per crescere servono idee diverse dagli altri top club. Le scorci… - MGBasolu : RT @CaveloX9: #Vlahovic in un’intervista a #SporcMerdaset alla domanda: “Perché proprio la #Juve?” Risposta: “ho sempre avuto grandi ambizi… - MarioBest11_ : @barellowski @JanoSavina @LFC Il discorso è più complesso ed articolato. Ogni società ha la sua caratterizzazione d… - pazzamentejuve : Dal 2024, la Supercoppa Europea sarà giocata tra la vincitrice della Europa League e della Conference League. La v… -