Un cittadino chiede a Musk 258 miliardi di danno per aver manipolato Dogecoin

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ilamericano Keith Johnson ha accusato Elon, Tesla e SpaceX divolutamentela criptovalutatramite uno scherma piramidale pompandone il prezzo. Questa valuta è nata per scherzo nel 2013 ma, nonostante i crolli che ha subito nel corso delle ultime due settimane, ha un valore di capitalizzazione che si attesta a 7,68di dollari. La causa aè stata fatta a New York e a rivelarne i dettagli è stato Bloomberg. LEGGI ANCHE >>> Alla fine Twitter ha accettato di dare a Eloni dati cheI dettagli della causa aper manipolazioneOltre asono state citate in giudizio anche Tesla e SpaceX in una causa da ...