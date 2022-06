Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: "Guerra accelera spinta autoritaria Russia" (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nelle Ultime 24 ore, le forze russe hanno continuato a tentare di riguadagnare slancio sull’asse di Popasna, a partire da dove cercano di muovere per circondare la sacca di Severdonetsk da sud”. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica sul conflitto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. “In Russia – prosegue il rapporto – la Guerra ha accelerato la dinamica a lungo termine dello Stato verso l’autoritarismo. Nelle Ultime settimane la Duma ha avviato il processo per introdurre una condanna a 20 anni per i russi che combattono contro la Federazione. Anche parlare contro l’invasione viene criminalizzato”, si legge ancora. “Nonostante la maggioranza dei russi affermi nei sondaggi di sostenere la cosiddetta “operazione militare speciale”, elementi della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nelle24 ore, le forze russe hanno continuato a tentare di riguadagnare slancio sull’asse di Popasna, a partire da dove cercano di muovere per circondare la sacca di Severdonetsk da sud”. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica sul conflitto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. “In– prosegue il rapporto – lahato la dinamica a lungo termine dello Stato verso l’autoritarismo. Nellesettimane la Duma ha avviato il processo per introdurre una condanna a 20 anni per i russi che combattono contro la Federazione. Anche parlare contro l’invasione viene criminalizzato”, si legge ancora. “Nonostante la maggioranza dei russi affermi nei sondaggi di sostenere la cosiddetta “operazione militare speciale”, elementi della ...

