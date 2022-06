Ultime Notizie Serie A: le strategie delle big, Leao verso il rinnovo, parla Zaniolo (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 16.15 – Il Barcellona e Lewandowski – I blaugrana sognano il bomber, ma Romeu frena gli entusiasmi: «In questo momento non siamo in grado di prenderlo». Le parole 15.30 – Retroscena Anguissa – La Roma e Mourinho contattano il giocatore, il Napoli è irritato per il comportamento dei giallorossi e del tecnico. L’indiscrezione 14.00 – Leao prolunga – Il Milan ha deciso di blindarlo, il portoghese è contento di proseguire in rossonero: può arrivare la fumata bianca per il rinnovo. La notizia 12.30 – Due riscatti per l’Empoli – I toscani hanno ufficializzato due operazioni: riscattati i cartellini di Cacace e Stojanovic. Il comunicato 11.00 – Brunori sogna la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 16.15 – Il Barcellona e Lewandowski – I blaugrana sognano il bomber, ma Romeu frena gli entusiasmi: «In questo momento non siamo in grado di prenderlo». Le parole 15.30 – Retroscena Anguissa – La Roma e Mourinho contattano il giocatore, il Napoli è irritato per il comportamento dei giallorossi e del tecnico. L’indiscrezione 14.00 –prolunga – Il Milan ha deciso di blindarlo, il portoghese è contento di proseguire in rossonero: può arrivare la fumata bianca per il. La notizia 12.30 – Due riscatti per l’Empoli – I toscani hanno ufficializzato due operazioni: riscattati i cartellini di Cacace e Stojanovic. Il comunicato 11.00 – Brunori sogna la ...

