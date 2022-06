Ultime Notizie – M5S | Grillo e i 2 mandati | “Meglio sacrificare qualche vero o sedicente Grande Uomo”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il “dilemma” della regola del doppio mandato “può essere superato in altri modi, senza per questo privarsi di una regola la cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere, se non di una sua deriva autoritaria, che è ben maggiore del sacrificio di“. Così Beppeinterviene dal suo Blog nel dibattito sul superamento della regola dei due, tema che sarà sottoposto a votazione sul sito del M5S entro la fine del mese. Un passaggio che secondo fonti parlamentari ‘contiane’ vicine al garante 5 Stelle sarebbe un riferimento al ‘sacrificio’ di Di Maio per il doppio mandato. “Alcuni obiettano, soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere, – prosegue– che un limite ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - CorriereCitta : Fiumicino, strutture scolastiche assenti…il personale pure: il disagio delle famiglie - ilFattoMolfetta : GIORNATE FAI A MOLFETTA: UN TOUR SOSPESO TRA STORIA E LEGGENDA - vitoreggia62 : RT @AgencyGea: L'informazione diventa sostenibile. Non perdere tempo, iscriviti alla nostra #newsletter e rimani aggiornato con le ultime n… - umbriajournal_ : L’UC Foligno Start si aggiudica la fase regionale del Trofeo CONI -

Un contratto più volte rimandato nelleLeggi di Bilancio e che si chiede sempre più a gran ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...Di Kurpasi non si hannodal 23 aprile, ha detto un amico, George Heath, all'emittente ... Ore 9.03 - 'Nelle24 ore, le forze russe hanno continuato a tentare di riguadagnare slancio sull'...Il torneo inizierà venerdì 5 agosto e come di consueto sarà inaugurato dalla squadra campione in carica, il Bayern Monaco, che sfiderà in trasferta l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'ultima ...La separazione di Shakira e Piqué continua ad essere sotto ai riflettori. La coppia non sta più insieme dopo 12 anni di relazione e due figli. A ...