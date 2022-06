Ultime Notizie – M5S, Carelli: “Di Maio? Se lo cacciano pronti ad accoglierlo a braccia aperte” (Di venerdì 17 giugno 2022) Mentre si accende lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, Emilio Carelli – deputato ex M5S, ora in Coraggio Italia – torna a spendere parole d’elogio per il ministro degli Esteri, ‘spalancando’ le porte del suo partito centrista al titolare della Farnesina in caso di espulsione dal Movimento 5 Stelle: “Ragionevolmente parlando penso che Di Maio non lascerà il M5S a meno che venga espulso dal Consiglio nazionale. In quel caso”, dice Carelli all’Adnkronos, “noi lo accoglieremmo a braccia aperte. Almeno questo è ciò che io penso”. “Personalmente considero Luigi Di Maio, all’interno del M5S, il politico più raffinato che ci sia in questo momento. Già qualche mese fa, quando parlai dell’ipotesi di un tavolo allargato attorno al quale far sedere tutti gli esponenti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Mentre si accende lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di, Emilio– deputato ex M5S, ora in Coraggio Italia – torna a spendere parole d’elogio per il ministro degli Esteri, ‘spalancando’ le porte del suo partito centrista al titolare della Farnesina in caso di espulsione dal Movimento 5 Stelle: “Ragionevolmente parlando penso che Dinon lascerà il M5S a meno che venga espulso dal Consiglio nazionale. In quel caso”, diceall’Adnkronos, “noi lo accoglieremmo a. Almeno questo è ciò che io penso”. “Personalmente considero Luigi Di, all’interno del M5S, il politico più raffinato che ci sia in questo momento. Già qualche mese fa, quando parlai dell’ipotesi di un tavolo allargato attorno al quale far sedere tutti gli esponenti ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - ares_deus : RT @meteoredit: Sull'#Europa occidentale cambia tutto, aria più fredda in quota. Anticiclone africano verso l'Italia ?????. Arriva il #caldo… - disinformate_it : RT @sole24ore: ?? #SergejLavrov, se #Ue accetta #Kiev candidata rinnega suoi criteri. Contatti con Ue non sono più una nostra priorità: http… - mummy53690440 : Ucraina ultime notizie: Putin, sanzioni non hanno funzionato. Ue ha perso sovranità @sole24ore - EugenioCardi : RT @La7tv: #tagada Le ultime notizie in diretta con l'inviato Nello Scavo da #Odessa che racconta gli attacchi missilistici alla vicina cit… -