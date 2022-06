Ultime Notizie – Lampedusa, a villa Due Palme Berlusconi assume personale: attesa per nuovo blitz del Cav (Di venerdì 17 giugno 2022) Domina la vista a Cala Francese, villa due Palme. Silvio Berlusconi la comprò poco più di dieci anni fa, nella primavera del 2011, dopo aver visitato Lampedusa, allora – come oggi – minuscolo puntino sulla cartina italiana, ma crocevia di sbarchi di migranti, al centro della polemica politica. “Io – disse il leader di Forza Italia, appena sceso dall’aereo – devo diventare Lampedusano anch’io. Mi sono attaccato a internet e ho scovato una bellissima casa a Cala Francese, si chiama Due Palme e l’ho comprata”. Due milioni di euro investiti, con l’obiettivo di rilanciare il turismo nell’isola, dando il buon esempio. Intanto l’immobile di colore bianco, circondato da Palme giganti con vista sul mare, su due piani e con otto posti letto, diviene la 29esima dimora del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Domina la vista a Cala Francese,due. Silviola comprò poco più di dieci anni fa, nella primavera del 2011, dopo aver visitato, allora – come oggi – minuscolo puntino sulla cartina italiana, ma crocevia di sbarchi di migranti, al centro della polemica politica. “Io – disse il leader di Forza Italia, appena sceso dall’aereo – devo diventareno anch’io. Mi sono attaccato a internet e ho scovato una bellissima casa a Cala Francese, si chiama Duee l’ho comprata”. Due milioni di euro investiti, con l’obiettivo di rilanciare il turismo nell’isola, dando il buon esempio. Intanto l’immobile di colore bianco, circondato dagiganti con vista sul mare, su due piani e con otto posti letto, diviene la 29esima dimora del ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : De Luca sul taglio di gas all’Italia: “Ci saranno conseguenze pesanti. Il costo della vita è alle stelle” - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 35.427 nuovi casi e 41 morti: Iss: Omicron al 100% con BA.2 dominante, s… - junews24com : Dybala Inter: perché la trattativa non si è ancora chiusa. Novità - - corgiallorosso : #Mourinho vuole #Anguissa: telefonata al calciatore, il Napoli non gradisce -