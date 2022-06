Ultime Notizie – Golden State Warriors campioni Nba, Boston Celtics battuti 4-2 (Di venerdì 17 giugno 2022) I Golden State Warriors sono i campioni Nba 2021-2022, conquistando il settimo titolo della propria storia e il quarto negli ultimi 8 anni. Nelle Finals, battono i Boston Celtics per 4-2 chiudendo la serie in gara 6, vinta in trasferta 103-90. Brilla ancora Stephen Curry, MVP delle Finals, che chiude con 34 punti, 12/20 al tiro e 6/11 da 3 punti, 7 assist, 7 rimbalzi e 2 recuperi. Accanto a lui, lasciano il segno Andre Wiggins (18 punti) e Jordan Poole (15). Draymond Green confeziona la miglior gara delle sue Finals con 12 punti, 12 rimbalzi, 8 assist e stoppate. Boston, che non capitalizza i 34 punti di Jaylen Brown, illude i propri tifosi partendo con un iniziale 14-2. I Warriors tornano in carreggiata (16-22) prima di spaccare in due la partita ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Isono iNba 2021-2022, conquistando il settimo titolo della propria storia e il quarto negli ultimi 8 anni. Nelle Finals, battono iper 4-2 chiudendo la serie in gara 6, vinta in trasferta 103-90. Brilla ancora Stephen Curry, MVP delle Finals, che chiude con 34 punti, 12/20 al tiro e 6/11 da 3 punti, 7 assist, 7 rimbalzi e 2 recuperi. Accanto a lui, lasciano il segno Andre Wiggins (18 punti) e Jordan Poole (15). Draymond Green confeziona la miglior gara delle sue Finals con 12 punti, 12 rimbalzi, 8 assist e stoppate., che non capitalizza i 34 punti di Jaylen Brown, illude i propri tifosi partendo con un iniziale 14-2. Itornano in carreggiata (16-22) prima di spaccare in due la partita ...

