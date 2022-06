Ultime Notizie – Gas Russia, Eni: “Gazprom fornirà 50% di quanto richiesto” (Di venerdì 17 giugno 2022) A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, la russa Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Lo comunica l’Eni sul sito del gruppo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, la russaha comunicato chesolo il 50% di(con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Lo comunica l’Eni sul sito del gruppo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

