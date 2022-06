Ultime Notizie – Elena Del Pozzo, Lavorino: “Per madre possibile sindrome Medea” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Siamo di fronte a una ‘follia fredda“. Lo afferma all’Adnkronos il criminologo Carmelo Lavorino, dando una possibile lettura del caso della mamma accusata di aver ucciso la figlioletta Elena di 5 anni, a Catania, e parlando di “disturbi mentali, una forma di depressione. Ha agito in modo crudele per vendicarsi del marito, possiamo anche parlare di una ‘sindrome di Medea’, una persona che uccide la prole per vendetta verso il marito“. “Sapeva che la bambina era profondamente amata e non voleva, a livello inconscio, che frequentasse” colei che riteneva “la sua ‘concorrente usurpatrice’ del posto che aveva lei”, osserva Lavorino secondo il quale problemi “psichici e psichiatrici” sono “da individuare con una perizia specifica. Serve una visita psichiatrica”. Secondo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) “Siamo di fronte a una ‘follia fredda“. Lo afferma all’Adnkronos il criminologo Carmelo, dando unalettura del caso della mamma accusata di aver ucciso la figliolettadi 5 anni, a Catania, e parlando di “disturbi mentali, una forma di depressione. Ha agito in modo crudele per vendicarsi del marito, possiamo anche parlare di una ‘di’, una persona che uccide la prole per vendetta verso il marito“. “Sapeva che la bambina era profondamente amata e non voleva, a livello inconscio, che frequentasse” colei che riteneva “la sua ‘concorrente usurpatrice’ del posto che aveva lei”, osservasecondo il quale problemi “psichici e psichiatrici” sono “da individuare con una perizia specifica. Serve una visita psichiatrica”. Secondo ...

