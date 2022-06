Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 35.427 contagi e 41 morti: bollettino 17 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono 35.427 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 185.819 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,1%. I ricoverati con sintomi sono 320, 17 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 191, una in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 4.826 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono 35.427 i nuovida Coronavirus in, 172022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41. Nelle24 ore sono stati processati 185.819 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,1%. I ricoverati con sintomi sono 320, 17 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 191, una in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 4.826 i nuovida coronavirus, 172022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono ...

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 35.427 nuovi casi e 41 decessi nelle ultime 24 ore -… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Diffuso un video filmato di Federico Carboni, noto come Mario, realizzato poco prima del suicidio assistito in cui raccon… - VesuvioLive : De Luca sul taglio di gas all’Italia: “Ci saranno conseguenze pesanti. Il costo della vita è alle stelle” - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 35.427 nuovi casi e 41 morti: Iss: Omicron al 100% con BA.2 dominante, s… -