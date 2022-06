Ultime Notizie – Benzina e diesel, su i prezzi: oggi gasolio sopra 2 euro (Di venerdì 17 giugno 2022) Benzina, diesel e gasolio: non si fermano neanche oggi i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattina anche la media nazionale dei prezzi del gasolio in modalità self service supera quota 2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della Benzina e di due cent quelli del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022): non si fermano neanchei rialzi deidei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattina anche la media nazionale deidelin modalità self service supera quota 2/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae di due cent quelli del. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

