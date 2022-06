Ultime Notizie – Al Bano: “Ce l’ho con Putin, ma popolo russo non si tocca” (Di venerdì 17 giugno 2022) ”È inammissibile. Sono passati milioni di anni e ancora si ricorre alla forza delle armi e alla loro prepotenza, a mandare i propri carri armati in un’altra nazione. È inaccettabile una disgrazia del genere”. Lo ha detto Al Bano, ospite di Rtl 102.5 in ‘Giletti 102.5’ con Massimo Giletti, Enrico Galletti e Luigi Santarelli, parlando del suo rapporto con la Russia. La musica di Al Bano è molto seguita in Russia. ”Nel periodo comunista l’unico grande evento che potevano vedere era Sanremo e quindi le star del festival diventavano star anche in Russia, ma anche in tutti gli Stati sotto il dominio sovietico – ha raccontato Al Bano – Aprivano le porte della televisione solo su Sanremo. Tutti impazzivano per l’effetto Sanremo”. Al Bano tornerà a cantare in Russia? ”La mia è una reazione contro le scelte di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) ”È inammissibile. Sono passati milioni di anni e ancora si ricorre alla forza delle armi e alla loro prepotenza, a mandare i propri carri armati in un’altra nazione. È inaccettabile una disgrazia del genere”. Lo ha detto Al, ospite di Rtl 102.5 in ‘Giletti 102.5’ con Massimo Giletti, Enrico Galletti e Luigi Santarelli, parlando del suo rapporto con la Russia. La musica di Alè molto seguita in Russia. ”Nel periodo comunista l’unico grande evento che potevano vedere era Sanremo e quindi le star del festival diventavano star anche in Russia, ma anche in tutti gli Stati sotto il dominio sovietico – ha raccontato Al– Aprivano le porte della televisione solo su Sanremo. Tutti impazzivano per l’effetto Sanremo”. Altornerà a cantare in Russia? ”La mia è una reazione contro le scelte di ...

