**Ucraina: Zelensky, 'felice di rivedere a Kiev Boris Johnson, grande amico del Paese'** (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Tanti giorni di questa guerra hanno dimostrato che il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina è fermo e risoluto. Sono felice di rivedere a Kiev il grande amico del nostro Paese Boris Johnson". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Tanti giorni di questa guerra hanno dimostrato che il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina è fermo e risoluto. Sonodiildel nostro". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr

