**Ucraina: Zelensky, 'con Boris Johnson visione comune su come arrivare alla vittoria'** (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Questa è la seconda visita di Boris Johnson a Kiev dall'inizio dell'invasione su larga scala della nostra terra da parte della Russia. Abbiamo una visione comune su come procedere verso la vittoria dell'Ucraina. Grazie per il vostro forte supporto!". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, commentando la visita a Kiev del primo ministro britannico Boris Johnson. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Questa è la seconda visita dia Kiev dall'inizio dell'invasione su larga scala della nostra terra da parte della Russia. Abbiamo unasuprocedere verso ladell'Ucraina. Grazie per il vostro forte supporto!". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr, commentando la visita a Kiev del primo ministro britannico

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - christianrocca : Nessuno sa che cosa diranno i 3 leader europei a Zelensky, eppure ecco un virgolettato dell’Europa che ovviamente n… - nocchi_rita : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Sparito un terzo combattente Usa. Onu: 'Uccisi 4.500 civili dall'inizio della guerra'. Zelensky: Draghi, Scholz… - Annalisafri : Ursula ha detto a Zelensky che l'Europa ricostruirà l'Ucraina. Bene, dato che il costo della ricostruzione è di 60… -