Ucraina | Vicepresidente Parlamento | “Patronato culturale potrebbe essere dell’Italia”

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Immensa gratitudine, considerazione e fiducia verso il ruolo che l'Italia ha svolto, sta svolgendo e potrebbe svolgere in favore dell'Ucraina sul fronte degli aiuti militari, delle sanzioni economiche contro la Russia, dell'impegno nella ricostruzione del Paese. "Siamo molto grati per la posizione di Draghi che ieri durante l'incontro a Kiev ha confermato che deve essere l'Ucraina a decidere in che ruolo vuole negoziare. E riteniamo che la diplomazia italiana potrebbe essere estremamente utile al tavolo delle trattative di pace, in un coordinamento con i nostri sforzi diplomatici. Ma saremo pronti a negoziare solo quando anche la Federazione russa dimostrerà di esserlo, smettendo di distruggere il nostro paese e di uccidere il nostro popolo". Lo dice all'Adnkronos ...

