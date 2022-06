Ucraina verso Ue, Cremlino: “Seguiamo trasformazioni in atto” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Diverse trasformazioni sono in atto e noi le Seguiamo da molto vicino”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il parere positivo espresso dalla Commissione europea alla concessione all’Ucraina dello status di candidato all’ammissione nell’Ue. La Russia, ha aggiunto Peskov, è al corrente “del rafforzamento della componente di difesa dell’Ue”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Diversesono ine noi leda molto vicino”, ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo il parere positivo espresso dalla Commissione europea alla concessione all’dello status di candidato all’ammissione nell’Ue. La Russia, ha aggiunto Peskov, è al corrente “del rafforzamento della componente di difesa dell’Ue”. L'articolo proviene da Italia Sera.

