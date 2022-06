Ucraina ultime notizie. Biden: caos in Europa se non avessimo fermato Putin (Di venerdì 17 giugno 2022) Macron assicura che continuerà a sentire Putin, malgrado le critiche suscitate in Ucraina dai suoi contatti con il presidente russo. L’evacuazione delle persone che si trovano nell’area della stabilimento di Azot a Sieverodonetsk è impossibile a causa dei continui bombardamenti. Il ministro degli Esteri russi Lavrov ha dichiarato alla Bbc che «non abbiamo invaso l’Ucraina».Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare la prontezza alla difesa in 4 regioni dell’ovest dell’Ucraina in caso di invasione dal territorio della Bielorussia. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 giugno 2022) Macron assicura che continuerà a sentire, malgrado le critiche suscitate indai suoi contatti con il presidente russo. L’evacuazione delle persone che si trovano nell’area della stabilimento di Azot a Sieverodonetsk è impossibile a causa dei continui bombardamenti. Il ministro degli Esteri russi Lavrov ha dichiarato alla Bbc che «non abbiamo invaso l’».Il presidente dell’Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare la prontezza alla difesa in 4 regioni dell’ovest dell’in caso di invasione dal territorio della Bielorussia.

