Ucraina | sale a 19 il bilancio dei feriti nell' attacco missilistico a Nikolaev

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Il numero deia seguito dell'in un quartiere residenziale diè salito a 19 persone, la maggior parte delle quali è stata ricoverata in ospedale". Lo riporta su Telegram il Servizio Statale ucraino per le emergenze.

(Adnkronos) - "Il numero dei feriti a seguito dell'attacco missilistico in un quartiere residenziale di Nikolaev è salito a 19 persone, la maggior parte delle quali è stata ricoverata in ospedale". Lo ...