Ucraina, prima luce verde per l'ammissione all'Unione Europea: Draghi ha convinto Francia e Germania (Di venerdì 17 giugno 2022) BRUXELLES Il primo sì è arrivato, ed è uno storico mattoncino nel sentiero europeo dell' Ucraina . Adesso tocca ai Ventisette darvi seguito all'unanimità, tra una settimana. A meno di 24 ore dal ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) BRUXELLES Il primo sì è arrivato, ed è uno storico mattoncino nel sentiero europeo dell'. Adesso tocca ai Ventisette darvi seguito all'unanimità, tra una settimana. A meno di 24 ore dal ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ringrazio il Presidente del Consiglio #Draghi per aver ritenuto opportuno fare un passaggio parlamentare prima dell… - GiovaQuez : Quelli come Belpietro che criticano le sanzioni e l'invio di armi parlando di un'intesa non farebbero prima a chied… - Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - GabrieleDeFazi4 : @Gabri6388203 @ComVentotene Davanti ad uno Stato aggressore non si deve stare supini. La pace la si deve volere in… - Marzo531 : RT @AxlGuidato: armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN). Il corpo è stato fondato come US Chemical Warfare Service (CWS)… -