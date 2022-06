Ucraina nell’Ue | Zelensky incassa il primo sì sulla candidatura dalla Commissione | «Giornata storica»

(Di venerdì 17 giugno 2022)importante passo dell’verso l’Unione europea. Laha dato parere positivo alla richiesta dei Kiev di ottenere lo status di candidato all’Ue. L’ok definitivo può arrivare solo dal Consiglio europeo, ma prima del via libera dei 27 Paesi membri è necessario che arrivi un parere positivo della, formulato in seguito alla richiesta di adesione all’Unione europea da parte di quel Paese. L’aveva firmato la domanda lo scorso 28 febbraio, quattro giorni dopo l’invasione della Russia. «Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare all’una prospettiva europea e lo status di candidato all’ingresso nell’Unione», ha detto la presidente Ursula von der Leyen dopo la riunione del collegio. Vestita di giallo e di blu – i colori della ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: L’Italia vuole l’#Ucraina nell’Ue e che abbia lo status di candidato. Sosterr… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La Commissione annuncia il parere sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. Conferenza stampa della presidente… - Agenzia_Ansa : FLASH | Von der Leyen: dare all'Ucraina lo status di Paese candidato all'ingresso nell'Ue #ANSA - RomanatoM : RT @Cambiacasacca: Draghi dice che l'italia vuole l'ucraina nell'Ue. Ma quand'è che ce l'ha chiesto? Perché io sarei contrario. - Barbara75096831 : RT @Adnkronos: #Ucraina candidata a entrare nell'#Ue? Il parere di Ursula von der Leyen: 'Sì, a patto che porti a termine varie riforme imp… -

... iniziamo subito ad entrarepoi vedremo cosa ci promettono lì, magari decideremo se restare" aggiunge il capo della diplomazia russa che usa termini come "estorsioni" ( GUERRA IN: LO ......e che sia dato lo status di candidato" per l'ingresso'Unione ... la richiesta di ingresso indi, Georgia e Moldavia. "...