Ucraina, Mosca dimezza il gas all’Italia: il prezzo schizza del +7,7% (Di venerdì 17 giugno 2022) La guerra in Ucraina registra un terzo militare americano scomparso. E il giorno dopo la visita di Macron, Draghi e Scholz a Kiev la Russia taglia del 50% le forniture di gas all’Italia. La Francia non lo riceve più via gasdotto. Prezzi alle stelle. Dagli Stati Uniti la notizia della sparizione nel nulla, in Ucraina, del veterano dei marines, Grady Kurpasi. L’ultima volta che si sono avute informazioni su di lui è stato fra il 23 e 24 aprile scorsi. Kurpasi ha servito 20 anni nei marines e aveva deciso di partire volontario per combattere in Ucraina. La situazione umanitaria nel paese, soprattutto nella parte orientale, in Donbass, è “estremamente allarmante” e continua a deteriorarsi. Lo afferma l’ONU attraverso l’Ocha, l’ufficio per gli affari umanitari. Foto Ansa/Epa Anatoly MaltsevIeri 16 giugno la missione di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 giugno 2022) La guerra inregistra un terzo militare americano scomparso. E il giorno dopo la visita di Macron, Draghi e Scholz a Kiev la Russia taglia del 50% le forniture di gas. La Francia non lo riceve più via gasdotto. Prezzi alle stelle. Dagli Stati Uniti la notizia della sparizione nel nulla, in, del veterano dei marines, Grady Kurpasi. L’ultima volta che si sono avute informazioni su di lui è stato fra il 23 e 24 aprile scorsi. Kurpasi ha servito 20 anni nei marines e aveva deciso di partire volontario per combattere in. La situazione umanitaria nel paese, soprattutto nella parte orientale, in Donbass, è “estremamente allarmante” e continua a deteriorarsi. Lo afferma l’ONU attraverso l’Ocha, l’ufficio per gli affari umanitari. Foto Ansa/Epa Anatoly MaltsevIeri 16 giugno la missione di ...

