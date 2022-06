**Ucraina: maggioranza lavora su risoluzione, 'M5S? non ci saranno testi separati'** (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Non ci sarà un testo separato". E' quanto assicurano fonti di maggioranza in merito ai rumors su un testo per lo stop dell'invio di armi all'Ucraina che sarebbe in preparazione a palazzo Madama da parte di alcuni senatori contiani. Oggi il ministro Luigi Di Maio è tornato all'attacco su potenziali 'scarti' da parte di frange del M5S: "Una parte di M5S vuole inserire nella risoluzione frasi e parole che disallineano l'Italia dalla Nato e dall'Ue, ma noi non siamo un paese neutrale”. L'eventualità di un testo separato sembra uscire dall'orizzonte, ma sul nodo armi la mediazione durerà per tutto il week end. Oggi c'è stata una nuova riunione maggioranza-governo sulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi, la prossima settimana in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Non ci sarà un testo separato". E' quanto assicurano fonti diin merito ai rumors su un testo per lo stop dell'invio di armi all'Ucraina che sarebbe in preparazione a palazzo Madama da parte di alcuni senatori contiani. Oggi il ministro Luigi Di Maio è tornato all'attacco su potenziali 'scarti' da parte di frange del: "Una parte divuole inserire nellafrasi e parole che disallineano l'Italia dalla Nato e dall'Ue, ma noi non siamo un paese neutrale”. L'eventualità di un testo separato sembra uscire dall'orizzonte, ma sul nodo armi la mediazione durerà per tutto il week end. Oggi c'è stata una nuova riunione-governo sullaper le comunicazioni del premier Mario Draghi, la prossima settimana in ...

