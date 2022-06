Ucraina: foto satellite, navi russe trasportano grano da Sebastopoli in Siria (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - navi battenti bandiera russa stanno trasportando grano dall'Ucraina alla Siria. Lo testimonierebbero le immagini satellitari della società Maxar, in particolare alcune foto di maggio di due navi da carico russe nel porto di Sebastopoli e cariche di grano. Pochi giorni dopo, come si vede in altre foto, le stesse navi avrebbero attraccato in Siria. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) -battenti bandiera russa stanno trasportandodall'alla. Lo testimonierebbero le immagini satellitari della società Maxar, in particolare alcunedi maggio di dueda cariconel porto die cariche di. Pochi giorni dopo, come si vede in altre, le stesseavrebbero attraccato in

Pubblicità

myrtamerlino : Dopo 113 giorni di guerra, una foto storica. L'Europa va a #Kiev per chiedere la pace. Oggi è l'immagine della sper… - eziomauro : La foto che unisce Ucraina e Europa: Draghi, Scholz e Macron in viaggio verso Kiev - la Repubblica - TV7Benevento : Ucraina: foto satellite, navi russe trasportano grano da Sebastopoli in Siria - - mvdonato : RT @lucianocapone: Questa foto non conta per l'Italia solo perché in altri tempi ci sarebbero stati solo Macron e Scholz, ma perché Draghi… - vinmorgante : RT @TV2000it: #Ucraina | #17giugno Sparito un terzo #americano, spunta foto degli altri due prigionieri #Zelensky: prepararsi a eventual… -