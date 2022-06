Ucraina, ex premier Yatseniuk: “Visita leader Ue dimostra sostegno unito a nostro Paese” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mario Draghi appartiene alla scuola dei leader a me ben noti e di cui oggi c’è una grande carenza. È un politico pragmatico e non populista. Per questo, la posizione dell’Italia nei confronti dell’Ucraina e la condanna della Russia è tra le più chiare in tutta la storia dei nostri rapporti bilaterali”. Ad affermarlo, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, è Arsenji Yatseniuk, ex premier dell’Ucraina, ex presidente del Parlamento ed ex ministro degli Esteri, che commenta la Visita a Kiev di Draghi, Scholz, Macron e Iohannis. “La sua frase chiave è ”nessuna decisione sull’Ucraina senza Ucraina, noi appoggiamo ciò che vuole l’Ucraina’. Questo è il modo giusto di agire, pubblicamente e non”. Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mario Draghi appartiene alla scuola deia me ben noti e di cui oggi c’è una grande carenza. È un politico pragmatico e non populista. Per questo, la posizione dell’Italia nei confronti dell’e la condanna della Russia è tra le più chiare in tutta la storia dei nostri rapporti bilaterali”. Ad affermarlo, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, è Arsenji, exdell’, ex presidente del Parlamento ed ex ministro degli Esteri, che commenta laa Kiev di Draghi, Scholz, Macron e Iohannis. “La sua frase chiave è ”nessuna decisione sull’senza, noi appoggiamo ciò che vuole l’’. Questo è il modo giusto di agire, pubblicamente e non”. Secondo ...

Pubblicità

CarloCalenda : Mettere in difficoltà il Governo sull'Ucraina come fanno Conte e Salvini è un giochino da ragazzini. Soprattutto og… - AlexBazzaro : Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edot… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Da Kiev la Diretta della conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - Tony_Skid : RT @AlexBazzaro: Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edotte le C… - mikvhd86 : RT @tdrclaudio: Draghi “l’Ucraina ha diritto di difendersi..il popolo Ucraino ha il diritto di quale pace scegliere e come sceglierla. Drag… -