Ucraina: Eurovision 2023 non si svolgerà nel Paese (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Lo ha deciso l'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) a causa dell'attuale situazione nel Paese. "Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest di maggio scrive in un comunicato la Ebu - abbiamo esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l'emittente pubblica Ucraina Suspil'ne movlennia, che in precedenza aveva organizzato l'evento nel 2017 e nel 2005. È diventata una tradizione ben nota che il vincitore dell'Eurovision Song Contest ospiti la competizione l'anno successivo, fornendo determinati criteri tra cui garantire la fattibilità della messa in onda dell'evento e la sicurezza di tutte le parti interessate, compreso il pubblico. Data la guerra in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) -non siin. Lo ha deciso l'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) a causa dell'attuale situazione nel. "Dopo la vittoria all'Song Contest di maggio scrive in un comunicato la Ebu - abbiamo esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l'emittente pubblicaSuspil'ne movlennia, che in precedenza aveva organizzato l'evento nel 2017 e nel 2005. È diventata una tradizione ben nota che il vincitore dell'Song Contest ospiti la competizione l'anno successivo, fornendo determinati criteri tra cui garantire la fattibilità della messa in onda dell'evento e la sicurezza di tutte le parti interessate, compreso il pubblico. Data la guerra in ...

