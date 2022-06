Ucraina | capo forze armate Gb | “Russia ha strategicamente perso”

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Per ildelledel Regno Unito laha già “” la guerra ine si trova ad essere ora una “potenza ridotta”. “Questo è un terribile errore della. Non assumerà mai il controllo dell’”, ha dichiarato l’ammiraglio Sir Tony Radakin a PA Media in un’intervista pubblicata oggi. Vladimir Putin hail 25% della forza di terra russa solo per “piccole” conquiste e ne uscirà come una “forza ridotta” a vantaggio della Nato, ha aggiunto. “Laha già. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di aderire”, ha proseguito. Putin potrebbe ottenere “successi ...

... basti ricordare quanto accaduto durante la settimana dell'elezione deldello stato. Quanti ... La guerriglia politica di Conte sulla guerra inrischia di far scoppiare la... Riunioni ad hoc ......Putin ha già 'strategicamente perso la guerra ' in. Sta sta finendo i missili hi - tech e anche l'esercito sta subendo gravi perdite con 50.000 soldati morti o feriti. Ne è convinto il...Il ministro degli Esteri russo: "Non avevamo altro modo di spiegare all'Occidente che trascinare l'Ucraina nella Nato è un atto criminale". Capo di Stato maggiore Gb: "Russia non prenderà mai il contr ...Per il capo delle forze armate del Regno Unito la Russia ha già "strategicamente perso" la guerra in Ucraina e si trova ad essere ora una "potenza ridotta". "Questo è un terribile errore della Russia.