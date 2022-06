Ucraina, capo forze armate Gb: “Russia ha strategicamente perso” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Per il capo delle forze armate del Regno Unito la Russia ha già “strategicamente perso” la guerra in Ucraina e si trova ad essere ora una “potenza ridotta”. “Questo è un terribile errore della Russia. Non assumerà mai il controllo dell’Ucraina”, ha dichiarato l’ammiraglio Sir Tony Radakin a PA Media in un’intervista pubblicata oggi. Vladimir Putin ha perso il 25% della forza di terra russa solo per “piccole” conquiste e ne uscirà come una “forza ridotta” a vantaggio della Nato, ha aggiunto. “La Russia ha già strategicamente perso. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di aderire”, ha proseguito. Putin potrebbe ottenere “successi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Per ildelledel Regno Unito laha già “” la guerra ine si trova ad essere ora una “potenza ridotta”. “Questo è un terribile errore della. Non assumerà mai il controllo dell’”, ha dichiarato l’ammiraglio Sir Tony Radakin a PA Media in un’intervista pubblicata oggi. Vladimir Putin hail 25% della forza di terra russa solo per “piccole” conquiste e ne uscirà come una “forza ridotta” a vantaggio della Nato, ha aggiunto. “Laha già. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di aderire”, ha proseguito. Putin potrebbe ottenere “successi ...

