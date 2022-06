Ucraina | Biden | ' Se non avessimo fermato Putin il prezzo pagato dall' Europa sarebbe stato peggiore'

Pubblicità

NicolaPorro : Il sospetto degli americani: 'L'#Ucraina ci sta mentendo'. Cosa c'è dietro lo scoop che fa tremare l'alleanza Biden… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino Zelensky 'non volle ascoltare' gli avvertimenti america… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un raid russo avrebbe colpito anche l'Azot provocando un incendio. Nell'impianto chimico di Severodonetsk… - Guido44895392 : Biden ha invitato i cittadini USA(i mercenari) a non andare a combattere nell’Ucraina Nazista dopo la notizia che u… - UgoBaroni : RT @Libero_official: Secondo #Macron 'l'obiettivo della guerra in #Ucraina non può essere schiacciare la #Russia'. Tornato da Kiev, il 'gel… -

C'è la guerra in, c'è il mondo della globalizzazione e c'è anche un pensiero a Piazza del Campo 'i cui lavori ... il conflitto in Europa che, spiega l'economista, 'si poteva fermare 'sesi ...Non sappiamo dove si trovino, ma voglio lo ribadire: gli statunitensi non devono andare inin questo momento", ha dettoai media. "Lo ripeto gli americani non devono andare ora in ...I media russi hanno diffuso le immagini dei due combattenti americani che, riferiscono, sono stati catturati in Ucraina. Il sito del giornale Izvestia ha condiviso un breve video di un'intervista al 2 ...Roma, 17 giu. (askanews) - "Non sappiamo dove siano, ma voglio ribadirlo: gli americani non dovrebbero recarsi in Ucraina in questo momento": lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Bide ...