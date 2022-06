Ucraina, arriva in Italia il fumetto che ha anticipato la guerra (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – arriva in Italia ‘Resistere!’, il fumetto ucraino che nel 2017 aveva anticipato la guerra con la Russia. La saga prende avvio nel 1918, ma in un passato alternativo e fantastico: mentre le potenze mondiali sono impegnate nella Grande guerra, la Russia bolscevica attacca l’Ucraina usando non solo micidiali armi innovative, ma anche il terrore, la manipolazione psicologica e perfino tecniche mistiche capaci di risvegliare i morti per mandarli a combattere al fronte. A sorprendere è però anche la determinazione con cui gli ucraini resistono agli invasori, a cui si deve il nome dell’opera, in cui i protagonisti della storia – da Lenin a Trotskij – si confrontano con zombie, robot e personaggi del mondo esoterico, come la mistica Madame Blavatsky. Edita ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –in‘Resistere!’, ilucraino che nel 2017 avevalacon la Russia. La saga prende avvio nel 1918, ma in un passato alternativo e fantastico: mentre le potenze mondiali sono impegnate nella Grande, la Russia bolscevica attacca l’usando non solo micidiali armi innovative, ma anche il terrore, la manipolazione psicologica e perfino tecniche mistiche capaci di risvegliare i morti per mandarli a combattere al fronte. A sorprendere è però anche la determinazione con cui gli ucraini resistono agli invasori, a cui si deve il nome dell’opera, in cui i protagonisti della storia – da Lenin a Trotskij – si confrontano con zombie, robot e personaggi del mondo esoterico, come la mistica Madame Blavatsky. Edita ...

