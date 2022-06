Ucraina, anche il Cern chiude le porte a Mosca: 'Stop alle collaborazioni con Russia e Bielorussia' (Di venerdì 17 giugno 2022) anche il Cern chiude i rapporti con la Russia, dopo anni di collaborazione. Il Consiglio del Cern di Ginevra ha deciso di porre fine agli accordi di cooperazione internazionale con la Federazione ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022)ili rapporti con la, dopo anni di collaborazione. Il Consiglio deldi Ginevra ha deciso di porre fine agli accordi di cooperazione internazionale con la Federazione ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - GiovaQuez : Celestini: 'Chiediamo la neutralità non solo dell'Ucraina ma anche dell'Italia, e di fermare l'ingresso di Svezia e… - lautarismo1981 : @MarcoRizzoPC Io voglio l'Italia nella Nato, a fianco del popolo massacrato dell'Ucraina e contro il criminale di g… - a_lambardi : RT @RisatoNicola: Ma quando l'#Ucraina sarà ammessa nell'#UE, aggiorneremo anche i codici penali per andare incontro alle loro democratiche… -