Tutto (con te), il nuovo singolo di Ariete: testo e significato (Di venerdì 17 giugno 2022) Esce oggi venerdì 17 giugno 2022 il nuovo singolo inedito della cantautrice romana Ariete, Tutto (con te), prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal. Una dedica d’amore che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento immenso, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa: “l’effetto che mi fai, troppo grande per l’età che ho”. Tutto (con te) è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “Tutto sempre e solo con te”. Chitarra e batteria scandiscono il ritmo della seconda strofa come le lancette di ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022) Esce oggi venerdì 17 giugno 2022 ilinedito della cantautrice romana(con te), prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal. Una dedica d’amore che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento immenso, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa: “l’effetto che mi fai, troppo grande per l’età che ho”.(con te) è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “sempre e solo con te”. Chitarra e batteria scandiscono il ritmo della seconda strofa come le lancette di ...

Pubblicità

simofons : Nel 2022 in Italia si continua a morire di transfobia, mentre la leader del primo partito italiano nei sondaggi sca… - SBuffagni : Dal Tribunale di Napoli è arrivata la notizia che tutto il #M5S aspettava. La storia del ricorso è ormai alle spall… - FBiasin : Con #Asllani l’#Inter ha individuato il centrocampista per ovviare al principale problema della stagione passata, q… - cuoreaIaska : tutto voglio farlo con te - irreverent_the : @magicadespell78 @braciolax Allora se mi gira il cazzo perchè hai preso a manate una donna e ti sprango in mezzo al… -