Tutti sconcertati per le mosse indiane di Disney

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’accordo disul cricket indiano disorienta gli osservatori Financial Times, pagina 6, di Christopher Grimes e Anna Nicolaou. Mentre i principali gruppi mediatici mondiali si sono schierati domenica per iniziare a fare offerte per i diritti di trasmissione delle partite di cricket dell’Indian Premier League, laaveva il massimo da perdere. L’IPL è stata una grande attrazione per il servizio di streaming Hotstar diin India, che conta più di 40 milioni di abbonati. Questo rappresenta più di un terzo della base di abbonati globale di+ e una fonte di crescita, dato che l’amministratore delegato Bob Chapek punta a 240 milioni di abbonati entro il 2024. Questa settimana laè stata battuta nella corsa agli ambiti diritti di streaming quinquennali dal suo ex capo dell’Asia, ...