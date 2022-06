(Di venerdì 17 giugno 2022) Il Gruppo& Co srl eTravel Network srl) ha siglato gli accordi relativi all'acquisto del 100% ditur Travel Group (tur Spa) da Coop Alleanza 3.0, una delle ...

Affaritaliani : Turismo, Gattinoni acquista Robin Tour: 'Progetto per evolverci' -

Il Gruppo& Co srl eTravel Network srl) ha siglato gli accordi relativi all'acquisto del 100% di Robintur Travel Group (Robintur Spa) da Coop Alleanza 3.0, una delle maggiori cooperative di consumatori del ...è attivo da quasi 40 anni nei settori delLeisure, del MICE (meeting, incentive, convention, event) e del Business Travel, con oltre 400 dipendenti ubicati tra la sede di Milano e ...Milano, 17 giu. (askanews) - Il Gruppo Gattinoni (Gattinoni & Co srl e Gattinoni Travel Network srl) ha siglato gli accordi relativi all'acquisto ...Un giro d'affari di 700 mln, per un plafond di contratti commerciali gestiti pari a 1,3 mld. Sono gli obiettivi del nuovo colosso della distribuzione ...