Tumore al seno, la ricostruzione mammaria consapevole a Ragusa (Di venerdì 17 giugno 2022) Ragusa – L'Azienda Sanitaria di Ragusa aderisce al BRA DAY itinerante. Infatti, lunedì 20 giugno 2022 alle ore 10.00 nella sede dell'ASP sala "Russo – Armenia", piazza Igea, si terrà un incontro dal titolo: #ioSCELGO" – BRA DAY Itinerante – La ricostruzione mammaria consapevole – Update Breast Unit".È una manifestazione, quella dedicata al bra day, che crea un'opportunità per le pazienti, e rappresentanti delle Associazioni delle pazienti, in quanto avranno la possibilità di incontrare gli specialisti per affrontare temi specifici, porre domande e ricevere chiarimenti sulla ricostruzione mammaria e radioterapia.Un'occasione di confronto significativa per alimentare conoscenza e consapevolezza. Il BRA DAY, nato in Canada nell'ottobre 2011, ha ...

