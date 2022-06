Trovata l’unica firma esistente di Dante Alighieri: la scoperta sensazionale fatta da un privato cittadino. Ma occorre “cautela” (Di venerdì 17 giugno 2022) Servono “cautela e prudenza“, come sostiene il professore e accademico Virgiliano Rodolfo Signorini, ma quella da lui riTrovata su una pergamena datata 1295 potrebbe essere la firma di Dante Alighieri. E la scoperta potrebbe essere di quelle che definire sensazionali non sarebbe esagerato, poiché dell’autore della Commedia, come ha avuto modo di sostenere anche Emilio Pasquini, considerato uno dei più importanti studiosi di Dante, del letterato fiorentino non conosciamo neppure una riga o una firma autografa. Tutte le copie a noi giunte delle opere Dantesche, sostiene sempre il Pasquini come riporta il professor Signorini nella pubblicazione in cui dà conto della scoperta, risultano di molto posteriori alla morte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Servono “e prudenza“, come sostiene il professore e accademico Virgiliano Rodolfo Signorini, ma quella da lui risu una pergamena datata 1295 potrebbe essere ladi. E lapotrebbe essere di quelle che definire sensazionali non sarebbe esagerato, poiché dell’autore della Commedia, come ha avuto modo di sostenere anche Emilio Pasquini, considerato uno dei più importanti studiosi di, del letterato fiorentino non conosciamo neppure una riga o unaautografa. Tutte le copie a noi giunte delle operesche, sostiene sempre il Pasquini come riporta il professor Signorini nella pubblicazione in cui dà conto della, risultano di molto posteriori alla morte ...

